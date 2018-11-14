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Antalya’nın Manavgat ilçesi alev alev yanıyor

Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:43
Antalya’nın Manavgat ilçesi alev alev yanıyor

Manavgat’ın Aksaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı. Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi. Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:43
  1. Antalya

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