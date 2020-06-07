  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Sırtında kamp çantası olan kişinin aracın çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:49:13 -
Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Aksu-Antalya kara yolu EXPO 2016 Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki otların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark eden sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafet giyerek inceleme yapan polis ekipleri, yaşamını yitiren kişinin Yankı Kınay (40) olduğunu tespit etti.

Kınay'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Sırtında kamp çantası bulunan Kınay'ın, yol kenarında yürürken aracın çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı