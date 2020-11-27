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Aktüel Antalya'da yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı
Aktüel

Antalya'da yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:24:08 -
Antalya'da yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde veteriner fakültesi öğrencisi Betül Kalenderoğlu, yaralı bulduğu filamingoya kuzeniyle evinde müdahale etti.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Kalenderoğlu, kuzeni Şevval Merdun ile Perakende Mahallesi'ndeki deniz kenarında suyun içindeki kayalıklarda yaralı bir flamingo buldu.

Kalenderoğlu, Beydiğin Mahallesi'ndeki evlerine götürdüğü filamingoya müdahale ederek, açık yarasını kapattı. Sobayla ısıttıkları odada muhafaza ettikleri kuşu, balıkla besleyen Kalenderoğlu, flamingoyu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kalenderoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesai saati dışında olunca yetkililere ulaşamadığını, bunun için kuşu evine götürdüğünü söyledi.

Üniversiteden hocalarının anlattığını, telefonla bilgi aldığı veteriner hekim Gökçe Coşkun'un önerisiyle hayvana müdahale ettiğini aktaran Kalenderoğlu, "Kuzenimle pansumanını yaptıktan sonra sobalı odada dinlenmesini sağladık. Ertesi günü evimizin yakınındaki akarsuya götürüp, su içmesini sağladık." dedi.

Şevval Merdun ise yaralı filamingoyu üşümesin diye montuna sarıp, eve getirdiklerini ifade etti.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun da kuşun silahla vurulmuş olabileceğini dile getirdi.


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