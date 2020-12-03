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Aktüel Antalya'da uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 3 sanığa hapis cezası
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 3 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:00:49 -
Antalya'da uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 3 sanığa hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet Y. ve Muhammed Y'ye 8'er yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira, İbrahim K'ye ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira ceza verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 23 Ağustos 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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