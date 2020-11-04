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Aktüel Antalya'da uyuşturucu satıcılarına "çelik kafes" operasyonu
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına "çelik kafes" operasyonu

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda bir zanlı yatağın bazasında saklanırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:59:19 -
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına "çelik kafes" operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, delil toplama çalışmalarının ardından harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yönetiminde, 400 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve "çelik kafes" adı verilen hava destekli operasyonda, belirlenen adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı yatağın bazasında yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

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