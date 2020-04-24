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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlara "sosyal mesafe" cezası

2020-04-24 14:56:30 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlara "sosyal mesafe" cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir minibüste gözaltına alınan 3 şüpheliye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza da uygulandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcadağ mevkisindeki kontrol noktasında durdurulan minibüste arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada 50 gram eroin ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, minibüste bulunan A.Ö, H.E, ve İ.U.E'yi "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlama" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilere ayrıca, Kovid-19 tedbirlerinden sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari ceza da uygulandı.

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