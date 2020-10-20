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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:53:11 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, Tosmur Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliler M.Ç. (38) ve A.G'yi (39) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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