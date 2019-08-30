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Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi

Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi

30 Ağustos 2019 Cuma 22:00
Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:00
  1. Akseki
  2. İbradı
  3. trafik kazası
  4. tur otobüsü

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