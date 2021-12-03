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Gündem Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyeli'yi arama çalışmaları sürüyor
Gündem

Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyeli'yi arama çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece saatlerinde tekneden denize düşerek kaybolan 2 Suriye uyrukluyu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:19:00 -
Antalya'da tekneden denize düşen 2 Suriyeli'yi arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri deniz, jandarma personeli de Kızılot Mahallesi sahilinde sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına başladı.

Otobüs ile Kızılot Mahallesi'ne gelen Suriyelilerden bir grubun açıkta bekleyen tekneye yüzerek gittiği ancak teknede çıkan anlaşmazlık yüzünden denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi.

Yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'e haber vermiş, olay yerine gelen görevliler 13 Suriye uyrukluyla karşılaşmıştı. Hipotermi belirtileri gösteren 4 kişiden 3'ü Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 Suriyeli için arama çalışması başlatılmıştı.

Bu arada, jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada, Çenger Mahallesinde 4'ü çocuk 31 Suriyeli yakalandı. Çenger Jandarma Karakoluna götürülen yabancı uyruklulara yemek ikram edildi, kıyafet verildi.

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