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Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladıkları "satılık tarım aletleri" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınlanan "satılık tarım aletleri" ilanıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Antalya yaşayan R.M'yi 50 bin liralık tarım aletleri satma vaadiyle 20 bin lira kaparo alarak dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilerden K.B. ve oğlu B.B. Konya'da yakalandı.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen Ü.G. ise Antalya'da gözaltına alındı.

Başka illerde de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin araçlara bindirilmesi sırasında baba K.B, görüntü alan gazetecilere, "Oğlumun yaşı küçük, siz beni çekin." diye seslendi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:57
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