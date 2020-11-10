Antalya'da silahlı eylem yapan kişi, polis ekiplerince ikna edildi
ANTALYA (AA) - Antalya'da dolandırıldığı iddiasıyla silahla havaya ateş açan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Altınova semtinde bulunan bir iş yerindeki işletmecilerle tartışan H.Ç, tartışmanın ardından dışarı çıkıp elindeki silahla havaya ateş açtı.
Dolandırıldığını öne süren H.Ç, işletmenin karşısındaki boş arazide silahla bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı.
İhbar üzerine bölgeye özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu ekipler sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından H.Ç ikna edildi.
Gözaltına alınan H.Ç'nin, dolandırıldığı için iş yerine haciz uygulandığı öne sürüldü.