  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu

Filistin'in 'felaketi' olan Nekbe'nin üzerinden 72 yıl geçti
için kalan
Aktüel

Antalya'da sahil bandına girerek Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

Ceza almamak için denize atlayarak kaçan kişi ise aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:28:43 -
Antalya'da sahil bandına girerek Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil bandına girerek yasağı ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sahil kesimlerine girişin yasaklandığı Antalya'da denetimler sürüyor.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerden denize girildiği ihbarı alan polis ekipleri bölgeye gitti.

Sahil bandındaki 6 kişiden biri ceza almamak için falezler üzerindeki ahşap terastan denize atladı. Söz konusu kişiyi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı