Antalya'da ormanda bulunan kadın cesediyle ilgili 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da ormanlık alanda cesedi taş ve toprakla kısmen kapatılmış halde bulunan Duygu Çelikten'in öldürülmesiyle ilgili erkek arkadaşı hakkında müebbet, 3 kişi hakkında ise "suç delillerini yok etmek"ten 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olarak aranan Duygu Çelikten'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Veli Ü, Doğukan Ö, Serhat Ö. ve Mahsun D. hakkındaki iddianameyi 4. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.



Mahkemece kabul edilen iddianamede, Duygu Çelikten'nin annesi Leyla Çelikten'in, 9 Eylül 2020'de Aksu Polis Merkez Amirliğine, kızının erkek arkadaşıyla tatile gittiği, kendisinden 3 gündür haber alamadığı iddiasıyla kayıp başvurusunda bulunduğu, aynı gün Veli Ü'nün eşi C.Ü'nün de kendisini arayarak kızının vurulduğunu söylediği belirtildi.

Yapılan araştırmada ise Veli Ü'nün eşi C.Ü, çocukları ve gayriresmi ilişkisi bulunan Duygu Çelikten ile 7 Eylül 2020'de Fethiye'ye tatile gittikleri ve aynı gün geri döndüklerinin belirlendiği ifade edilen iddianamede, sanığın arabasının Döşemealtı ilçesi Çığlık bölgesinde tespit edildiği bilgisine yer verildi.



İddianamede şu değerlendirmelere yer verildi:

"Veli Ü'nün plaka, tarih ve saat kayıtlarından olayın meydana geldiği yere gittiği, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, 'Kardeşim acil yetişin taa Varsak'tan geçiyordum, bir adam karıya sıktı, kadın düştü kaldı. Yetişin, orman içinde, Varsak'ın üstünde' şeklinde görüşme yaptığı ve telefonu kapattığı belirlendi. Güvenlik güçlerinin iz takip köpekleri ve insansız hava aracı ile bölgede yapılan aramada üzeri kısmen taşlarla kapatılmış, orman içerisinde gömülü vaziyette maktulün cesedine rastlandı."

İddianamede, yapılan çalışma kapsamında olayı Veli Ü'nün gerçekleştirdiği ve durumu yakın arkadaşı Mahsun D'ye anlatarak cesedin yerinin değiştirilmesini söylediği kaydedildi.

Mahsun D'nin ise "Japon" lakaplı Doğukan Ö. ve kardeşi Serhat Ö. ile irtibata geçerek cesedin yok edilmesiyle ilgili 50 bin liraya anlaştıkları vurgulanan iddianamede, Veli Ü'den 10 bin lira aldıkları, kardeşlerin de cesedi bulunduğu yerden çıkararak başka bir yere gömdükleri öne sürüldü.

İddianamede, sanık Veli Ü. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer sanıklar hakkında ise "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.

Antalya'da ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 2 çocuk annesi Duygu Çelikten için arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemiş, burada yapılan aramada kadının cesedi üzeri taş ve toprakla örtülmüş olarak bulmuştu.

Olayla ilgili Veli Ü, arkadaşı Mahsun D. ve cesedin gömülmesi için anlaştıkları öne sürülen kardeşler Doğukan Ö. ile Serhat Ö. tutuklanmıştı.







