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Aktüel Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Aktüel

Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

Kaş ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir evle araçta hasar oluştu - Serik ilçesinde çilek ve muz seraları ile bazı sitelerin bahçeleri su altında kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:06:36 -
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı ev zarar gördü.

İlçede 5 gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman sağanak şeklinde etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Çerçiler Mahallesi'nde toprağın gevşemesi sonucu Habesos Evleri sitesine ait istinat duvarı çöktü. Olayda bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı evde hasar oluştu.

Polis ve belediye ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı, güvenlik amacıyla bölgeye şerit çekildi.

Uğrar Mahallesi'ndeki bazı seralar ve evlerde de su baskınları oldu. Bölgedeki çayın taşması sonucu mahalle yolları ulaşıma kapandı.

- Serik'te seralar su altında kaldı

Serik ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı.

Kadriye ve Belek mahallelerinde de dün sabah başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü.

Çiftçiler, seralardaki mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.

Bu mahallelerdeki bazı sitelerin bahçeleri de Acısu Deresi'nin yükselmesiyle su altında kaldı.

Deredeki taşkından Serik-Belek yolu üzerindeki muz seraları da etkilendi.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki tahliye çalışmaları sürüyor.

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