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Aktüel Antalya'da kumar oynayan 11 kişiye 52 bin 437 lira ceza kesildi
Aktüel

Antalya'da kumar oynayan 11 kişiye 52 bin 437 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:50:47 -
Antalya'da kumar oynayan 11 kişiye 52 bin 437 lira ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 52 bin 437 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyar Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve giden jandarma ekipleri, 11 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekipler, kumarda kullanılan 26 iskambil kağıdı ile 6 bin 460 liraya el koydu.

Bu kişilere kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 52 bin 437 lira ceza uygulandı.

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