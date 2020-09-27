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Aktüel Antalya'da kara yolunda havaya ateş açan kişiye 1294 lira ceza kesildi
Aktüel

Antalya'da kara yolunda havaya ateş açan kişiye 1294 lira ceza kesildi

Aracını park ettiği kara yolundaki emniyet şeridine sandalye koyarak oturan ve daha sonra havaya ateş açan kişinin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:14:57 -
Antalya'da kara yolunda havaya ateş açan kişiye 1294 lira ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobilini park ettiği emniyet şeridinde sandalyeye oturarak havaya ateş açan kişiye 1294 lira ceza verildi.

Antalya-Isparta kara yolu Kızıllı mevkisinde 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini emniyet şeridine park eden H.U, portatif sandalyeye oturarak tabancasıyla birkaç el havaya ateş açtı.

H.U'nun sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler, tepkiye neden oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, olay yeri jandarma bölgesi olduğu için İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

"Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu"na muhalefetten 1294 lira idari para cezası uygulanan H.U, serbest bırakıldı.

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