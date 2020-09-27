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Aktüel Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:56:59 -
Antalya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'nde bir hurdacıdan 1300 kilogram kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından hırsızlık şüphelileri M.Y. (36) ile Ş.İ. (29) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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