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Antalya’da hedef 30 milyon turist

Turizmin başkenti olarak adlandırılan Antalya, 12 ay turizm hedefiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya hazırlanıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:33
Antalya’da hedef 30 milyon turist

Uzun bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak talebi karşılamakta zorlanan turizmciler gelecekten umutlu. Bu doğrultuda turizmin başkenti olarak adlandırılan Antalya da hedef büyüttü. Antalya 12 ay turizm hedefiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 14 milyon turist hedefi kendine koyan Antalya, pazar çeşitliliği ile de farklı turistlere hitap için çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Antalya, bu yıl ülke ekonomisine 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel önümüzdeki yıllarda Antalya’nın yılda 30 milyon turisti tek başına ağırlayacak bir şehir olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 11:33
  1. turist
  2. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

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