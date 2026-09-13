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Yerel Antalya’da galeride başlayan yangın apartmana sıçradı
Yerel

Antalya’da galeride başlayan yangın apartmana sıçradı

Yeniakit Publisher
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Antalya’da galeride başlayan yangın apartmana sıçradı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir oto galeride çıkan yangın, iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmana yayıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında galeri, 4 araç ve apartman hasar gördü.

Kepez’de bir oto galeriyi saran alevler, binanın üst katlarına da ulaştı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi’ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangın, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeride henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, yükselen alevler ve yoğun duman iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmanın üst bölümlerine de sıçradı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin apartmanın diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından oto galeri dükkanında büyük çapta maddi hasar oluşurken, iş yerinde ve çevresinde bulunan 4 araç da alevlerden zarar gördü. Oto galerinin üst kısmında bulunan apartmanda da yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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