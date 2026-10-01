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Gündem Antalya'da fırtına ve hortum vurdu: Seralar zarar gördü
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Antalya'da fırtına ve hortum vurdu: Seralar zarar gördü

Yeniakit Publisher
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Antalya'da fırtına ve hortum vurdu: Seralar zarar gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan hortumun karaya ulaşmasıyla 2 sera hasar görürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kumluca ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini fırtınaya bıraktı.

Mavikent Mahallesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaştı. Hortum sebebiyle iki sera zarar gördü. Hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, hortumun seralara zarar verdiği anlar da görüntülere yansıdı.

İlçe merkezinde zaman zaman su birikintilerine sebep olan yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

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