Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.16 Ağustos 2018 Perşembe 14:24
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde ilçe sorumlularının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Evlerdeki aramada, dijital materyal, sahte kimlikler ve bir miktar para ele geçirildi.
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