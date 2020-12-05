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Aktüel Antalya'da eski eşini silahla vurmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı
Aktüel

Antalya'da eski eşini silahla vurmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

Eski eşinin kendisine zarar vereceğini anlayan kadın İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım istedi - İhbardan 3 dakika sonra olay yerine ulaşan polisler, kendisini yaralayan şüpheliyi gaz kullanarak etkisiz hale getirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 23:40:47 -
Antalya'da eski eşini silahla vurmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşini silahla vurmaya çalışırken kendisini yaraladığı iddia edilen şüpheli, özel hareket polislerince etkisiz hale getirildi.

Kazakistan uyruklu A.K. (35) çocuğunu, evi tadilatta olduğu için bir süreliğini kayınvalidesi ve kayınpederinin evine bıraktı. A.K. çocuğunu görmek için gittiğinde eve, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi A.T.A. (40) geldi. Eski eşinin kendisine zarar vereceğini anlayan A.K, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istedi.

Bu sırada iddiaya göre A.T.A, silahla eski eşini vurmaya çalışken kazayla mermi ayağına isabet ederek yaralandı. Yardım çağrısında 3 dakika sonra olay yerine ulaşan polis ekipleri, apartman boşluğuna giren şüpheliyi dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat timlerinden destek istendi.

İtfaiye merdiveniyle binanın çatısına çıkan özel harekat polisleri daha sonra apartman boşluğuna girdi. Gaz kullanarak A.T.A'yı etkisiz hale getiren polisler, şüpheliyi binadan çıkardı.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan A.T.A, hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.


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