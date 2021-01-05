Antalya'da eczaneye silahla saldıran sanığa 11 yıl 2 ay hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki bir eczaneye silahlı saldırıda bulunan sanık, yargılandığı davada 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanık ile müşteki Rıfat Tür arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu belirtildi.

Söz verilen sanık Ali Y, olay günü eczaneye zarar vermek için gittiğini, müştekilerden para istemediğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa yağma ve mala zarar verme suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde 4 Ağustos 2020'de bir eczaneye pompalı tüfekle ateş ederek kaçan Ali Y, polis tarafından yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

