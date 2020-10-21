Antalya'da durağın üzerine devrilmesi sonucu ölen kadının cenazesi Mardin'de toprağa verildi

MARDİN (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde fırtınada durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in cenazesi memleketi Mardin'de toprağa verildi.

Tüp bebek tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için otobüs beklerken durağın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Çiçek'in naaşı memleketi Mardin’e getirildi.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsaldaki Örencik Mahallesi’ne götürülen kadının cenazesi, Kürtçe ağıtlar eşliğinde aile mezarlığında defnedildi.

Gülseren Çiçek'in eşi Mehmet Çiçek ve yakınları gözyaşı döktü ve dua etti.

Yaşananları AA muhabirine anlatan Mehmet Çiçek, ''Ekmek parası için gitmiştik. Ailemle orada yaşıyorum. İki sene önce babamı kaybettim. İki gün önce de eşimi kaybettim, belediyenin ihmali sonucunda. Bir ton olan otobüs durağını 3 tane parke taşına vidaladığı için.” dedi.

Eşinin fırtınadan korunmak için otobüs durağının arkasına sığındığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"O sırada beni aradı, 'Gel beni kurtar, ben ölüyorum.' dedi. Daha sonra durak üzerine düşüyor, boynunu kırıyor, oracıkta vefat ediyor. Er ya da geç bunun sorumluları cezaları çekecek. İsteğim bu sorumluların bulunması. Sonuna kadar eşimin hakkını arayacağım. Hastaneye gidecektik, tedavi görüyorduk bebek için. Saat 14.00'te randevu almıştık, hastaneye gelecekti. Yetkililerden tek istediğim bize yardım etsinler. Kesinlikle maddi bir destek istemiyorum. Sadece sorumluların cezasını çekmelerini istiyorum. Bugün benim eşim öldü, yarın otobüs durağında bekleyen çocuğunuz, eşiniz, dostunuz ya da herhangi birini o durağın altında otobüs beklerken kaybetmeyin. Ben bu acıyı çekiyorum, başkası çekmesin. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Başka kimse acı çeksin istemiyorum."

Gülseren Çiçek, iki gün önce Kumluca ilçesinde otobüs beklerken üzerine durağın devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.