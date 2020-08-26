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Aktüel Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:47:54 -
Antalya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Mustafa Ergin'in kullandığı 03 DC 154 plakalı otomobil, Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hatice Ergin, Hanım Erçoban ve Halisa Özyurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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