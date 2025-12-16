  • İSTANBUL
Antalya’da deprem alarmı: 3.8’lik sarsıntı korkuttu

Antalya’da deprem alarmı: 3.8’lik sarsıntı korkuttu

Antalya’da öğleden sonra hissedilen deprem paniğe neden oldu. AFAD, sarsıntının Aksu merkezli ve 3.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

ANTALYA'DA DEPREM: SON DEPREMLER

Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.11'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.

SON DEPREMLER: ANTALYA SALLANDI MI?

Son dönemde art arda sarsıntılar yaşayan Antalya'da sismik hareketlilik var. Peki Antalya'da son dönemde kaç deprem oldu?

16 Aralık: saat 16.11'de 3.8

8 Aralık: saat 03:31'de Konyaaltı'nda 4.3

8 Aralık: saat13.21'de Serik'te 4.9

30 Kasım: saat 08.48'de 3.6

