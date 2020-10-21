Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran baba yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki kızını kurtaran baba, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, baba Ferit Tuşan (56), kızı Kamile Tuşan ile Konaklı Mahallesi'ndeki plaja gitti. Denizde bir süre yüzen kızının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba, kızını kıyıya kadar çıkararak ölümden kurtardı.

Bu arada, babaya da sahildeki cankurtaran ekipleri müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince de müdahale yapılan Tuşan, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.