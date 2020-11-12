Antalya'da darbedilerek öldürülen kadının katil zanlısı kardeşlerin müebbet hapsi istendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ağabey ile kız kardeşinin müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca, sanık Gökhan Ç. ve kız kardeşi Ümran Ç. ile Süleyman A. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, öldürülen Hatice Şimşek'in iki yıl önce bir düğünde tanıştığı ve birlikte yaşadığı Gökhan Ç. tarafından sürekli darbedildiği aktarıldı.

Olay günü Gökhan Ç. ve Ümran Ç'nin evde Şimşek'i darbettiği belirtilen iddianamede, hayatını kaybeden Şimşek'in kafa ve vücudunda ağır darbe izlerinin görüldüğü kaydedildi.

Süleyman A'nın ise Şimşek'i, eve götürülürken araçtan inmek istemesine sanıklarla birlikte engel olarak zorla alıkoyduğu ifade edildi.

Gökhan Ç. ve kız kardeşi Ümran Ç'nin "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapsinin istendiği iddianamede, ayrıca sanık kardeşler ile Süleyman A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi.

Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşayan Gökhan Ç, 2 Ağustos'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i evde hareketsiz bulduğunu bildirmiş, eve giden ekipler, vücudunda morluklar tespit edilen Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gökhan Ç. ile kız kardeşi Ümran Ç. tutuklanmış, Süleyman A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



