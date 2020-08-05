  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:29:22 -
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Sarısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 6 arazöz ile 25 yangın söndürme personeli sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında, 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı