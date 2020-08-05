Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Sarısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 6 arazöz ile 25 yangın söndürme personeli sevk edildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam eden yangında, 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.