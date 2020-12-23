Antalya'da çifte cinayet sanığına istinaf mahkemesinden tahliye kararı çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle 36 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında Bölge Adliye Mahkemesi tahliye kararı verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, sanık Ramazan Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Oruç, olay günü kadın arkadaşı S.Y'nin de bulunduğu aracıyla ormanlık alana gittiğini, araçtayken 2 kişinin aracın camına vurarak kendilerini rahatsız ettiğini iddia etti.

Ölen kişilerin bıçak gösterip kendilerini polis olarak tanıttığını öne süren Oruç, "Ölenlerden biri sanki polis merkeziyle konuşur gibi 'Şahısları aldık, olay yerindeyiz' diye ifadeler kullanıyordu. Bu kişiyi elimle itmeye çalışırken bıçakla bana doğru hamle yaptığı sırada 'ya onlar, ya ben' diyerek silahı çıkarıp, rastgele ateş ettim." dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın haksız saldırıyı bertaraf etmek amacıyla, o anki şartlara göre korku ve telaşa kapılarak Mesut Yürügel ile İbrahim Yörük'i silahla ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararının bozulmasını isteyen savcı, sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eylemin haksız saldırı karşısında meşru müdafaa kapsamında işlendiği gerekçesiyle sanık Ramazan Oruç'un tahliyesine hükmetti.

- Olay

İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003'te Mazı Dağı'ndaki ormanlık alanda silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için yaptığı çalışmalar kapsamında delillerin yeniden incelenmesi sonucu Ramazan Oruç olaydan 16 yıl sonra yakalanmıştı. Oruç, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatı, istinaf mahkemesine itirazda bulunmuş ve bunun üzerine yeniden duruşma yapılmasına karar verilmişti.