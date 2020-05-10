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Antalya’da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Türkiye’de 100 yaşının üzerindeki 5 bin 529 anne için Antalya’da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:53:08 -
Antalya’da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Türkiye’de 100 yaşının üzerindeki 5 bin 529 anne için Antalya’da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu. Hatıra ormanına annelerin isimlerinin bulunduğu fidanlar dikildi.


İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı organizesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu. 10 Mayıs Anneler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye’de 100 yaşının üzerindeki 5 bin 529 anneye valilerin imzaladığı fidan dikim sertifikaları takdim edildi.


Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, Manavgat’ta 100 yaş üzeri 14 anneyi ziyaret ederek sertifikalarını verdi ve Anneler Gününü kutladı.

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