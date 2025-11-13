  • İSTANBUL
Antalya'da çalındı Kayseri'de...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, otomobilinde Antalya'dan çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi'nde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan S.K., yönetimindeki 38 BK 235 plakalı otomobille kaçtı.

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından Arıçay Sokak'ta kıstırılan, S.K. bu kez de otomobilden inip, yaya olarak kaçtı. Ekipler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan S.K., gözaltına alındı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.K.'nın ehliyetsiz olduğu ve sürücüsü olduğu 38 BK 235 plakalı otomobilinde Antalya'nın Kepez ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen S.K.'ya, ‘ehliyetsiz araç kullanma' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Olayla soruşturma başlatıldı.

