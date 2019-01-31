Antalya'yı yeniden hortum mu vuracak? Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, bölgedeki yağış ve fırtınanayla ilgili bilgiler verdi. Peki Antalya'da bugün hortum var mı?

Antalya'da hortum olacka mı?

Güney Ege kıyılarının tamamında ve Batı Akdeniz bölgelerinde hortum riski olduğunu söyleyen Sürmeli şöyle konuştu;

"Antalya çevresindeki yağış bugün akşam 5’e kadar devam edecek. Daha sonra yağışta hafif bir zayıflama olacak olsa da şiddeti ilerleyen zamanlarda artacak. Dolayısıyla şehrin ağırlıkla kuzey ilçelerinde sel riski devam ediyor. Bu durumun dolu ve hortum riski oluşturma riski %30 diye daha önce de bahsetmiştik ve hortum çıktı. Yarın için de benzer bir durum söz konusu. Ancak ayrının bugünden farkı var. O yalnızca Batı Akdeniz’de değil, Ege’nin kıyı kesimlerinin tamamında aşırı yağış ve fırtına meydana gelecek olması. Fırtına özellikle Çanakkale ve Güney Ege’de görülecek. Modeller bize bu bölgelerde hortum meydana gelme riskini yüzde 22-23 oranında gösteriyor. Ancak bu düşük bir oran değil çünkü bunun normali yüzde 5-6 oranıdır. O nedenle dikkatli olmak lazım. Güney Ege ve Batı Akdeniz için yarın da hortum riski söz konusu diyebiliriz."



"2 gün içerisindeki bugün ve yarının toplamı Antalya çevresinde yağışın 110-120 kilograma çıkacağı yerler var. Özellikle orta kesimleri. Bu sel demek. Geçen sistemde 200 kilogram düşmüştü. 3'te 2'si biraz daha altı gibi 100 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. Ege kıyıları için Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman civarı içinde yaklaşık 60-65 kilogramı bulacak. Bu da su baskınları ve sel riski demek. İçeri doğru girdikçe yağış miktarı azalıyor. Sel ve hortum riski, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de aşırı yağış sel riski, fırtına ile beraber süper hücre ve dolu oluşma ihtimali düşük olsa da olasılık var. Diğer sistemlere göre ihtimali daha yüksek olmak üzere hortum riski de var. Bir üçüncüsü de kar yağışı var. Antalya'dan yükseldiğinizde bin metreyi bulduğumuz alandan itibaren çok sıkı bir kar yağışı var. Birçok köy yolunu etkileyecektir. Akdeniz, Antalya'nın hemen kuzeyi Isparta'ya Burdur'a yükseliyoruz. Bu alandan itibaren kar başlıyor."

"Ulaşımı zorlaştırıp kesebilecek seviyede bir kar yağışından bahsediyoruz. Antalya ve Muğla'nın güney ilçelerinde sel riski devam ediyor. Fırtına aralıklarla şiddetini artırıyor. Burada en önemli şey rüzgarın anlık sıçraması. Maalesef sıkıntıyı da bu durumda çıkartıyor. Yarın öğleden sonrası için hafif bir yüksek basınç girişi var. Bu da bize yarın akşam saatlerine kalmadan bu sistemin artık ömrünü tamamlaya başlayacağı mesajını veriyor. Yani fırtınanın yavaşlayacağı, hortum riskinin azalacağı durumunu bize çıkarıyor."