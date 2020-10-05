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Ekonomi Antalya'da beyaza bürünen tarlalarda pamuk hasadı heyecanı
Ekonomi

Antalya'da beyaza bürünen tarlalarda pamuk hasadı heyecanı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Hasan Yıldız: - "Yaklaşık 35 bin dekarlık ekili alandan 20 bin ton civarında kütlü pamuk almayı hedefliyoruz" - "Geçen yıl kütlü pamuğun kilogramını 3 lira 80 kuruş olarak açıklamıştık, bu yıl ise fiyatı 4 lira 50 kuruş olarak belirledik"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:05:43 -
Antalya'da beyaza bürünen tarlalarda pamuk hasadı heyecanı

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tarımda oldukça zengin ürün çeşitliliğine sahip Antalya'da, beyaza bürünen tarlalarda pamuk hasadı heyecanı yaşanıyor.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, yaş sebze ve meyve üretiminde de söz sahibi konumunda bulunuyor. Örtü altı tarımda önemli bir yere sahip olan kent, oldukça zengin ürün çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Çiftçilerin ekim yaptığı ürünler arasında pamuk da yer alıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 çiftçinin pamuk üretimi yaptığı tarlalarda, hasat için ter dökülüyor.

Pamuk alımı yapan Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), bu yıl da çiftçilerin ürünlerini tarladan alıp, satışa sunuyor.

- Pamuğun her aşaması değerlendiriliyor

ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine, Antalya'daki üreticilerin daha farklı ürün çeşitliliğine yönelmesi nedeniyle bu yıl üretim alanlarında yüzde 5'lik bir düşüş olduğunu söyledi.

Çiftçiye ellerinden geldiği kadar destek sağlamaya çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Yaklaşık 35 bin dekarlık ekili alandan 20 bin ton civarında kütlü pamuk almayı hedefliyoruz. Geçen yıl kütlü pamuğun kilogramını 3 lira 80 kuruş olarak açıklamıştık, bu yıl ise fiyatı 4 lira 50 kuruş olarak belirledik." dedi.

Üreticilere daha fazla destek sağlayabilmek için yatırımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Yıldız, kurum olarak araç filolarını yenilediklerini, talepte bulunan her çiftçinin ürününü tarladan toplayıp, ayrıştırmalarını yapıp, kendi tesislerinde işleyebildiklerini kaydetti.

Kendilerine ait 5 toplama makinesiyle hasadı yaptıklarını, pamukları römorklarla depolara taşıdıklarını anlatan Yıldız, "Tesislerimizde pamuğun lifini, çekirdeğini ayırıyoruz. Pamuğun her aşamasını değerlendiriyoruz. Lifleri iplik fabrikalarına yönlendiriyoruz. Çekirdeklerin de yağını çıkarıyoruz." dedi.

Antalya'da ikliminden dolayı elde edilen pamukların kaliteli olduğunu ifade eden Yıldız, "Antalya'da üretilen pamuğun kalitesi, Türkiye genelinde ilk üçe girer, birinci sırada olduğu dönemler de olmuştur." ifadesini kullandı.

Yıldız, pamuk toplama işlemlerinin ay sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

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