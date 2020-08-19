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Aktüel Antalya'da bekçilerin durdurduğu otomobilde 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
Aktüel

Antalya'da bekçilerin durdurduğu otomobilde 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Bir evden 400 bin lira para ile ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:56:37 -
Antalya'da bekçilerin durdurduğu otomobilde 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir evden 400 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 zanlı, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde E.K'ya ait evde üç gün önce meydana gelen hırsızlık olayında, 400 bin lira para ve ziynet eşyası çalındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatılırken, Yeşildere Mahallesinde devriye görevi yapan bekçiler şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan üç kişinin yanlarında bulunan çantada çok sayıda altın görülmesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri Y.C.Y, M.A.Y. ve M.F.S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evleri ile yanlarında bulunan çanta ve üst aramalarında, E.K.'nin evinden çalındığı anlaşılan para ve ziynet eşyaları da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.C.Y. tutuklanırken diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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