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Aktüel Antalya'da aranan dolandırıcı bankada işlem yaparken yakalandı
Aktüel

Antalya'da aranan dolandırıcı bankada işlem yaparken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:30:02 -
Antalya'da aranan dolandırıcı bankada işlem yaparken yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, kendisini telefonda polis ya da savcı olarak tanıtarak korkuttuğu vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüpheli, bir kişi bankada işlem yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir banka şubesinde işlem yapan E.U'nun davranışlarından şüphelenen görevli polisi aradı.

Şubeye gelen polis ekibi, şüpheli E.U'nun, Konya'da kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları Y.B'nin bankadaki 637 bin 554 lirasını havale yaptırarak dolandıran şüphelilerden biri olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.U'nun, 7 Ekim'de aynı yöntemle İstanbul'da S.E'den 88 bin 840 lira ve bin 100 avro dolandırılması, 13 Ekim'de ise Hatay'da teşebbüste kalan dolandırıcılık olaylarının şüphelileri arasında yer aldığı da kaydedildi.

Benzer şekilde çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı olduğu da anlaşılan E.U, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan Konyalı mağdur Y.B'nin dolandırıcılara havale ettiği paranın 410 bin 554 lirasına bloke konularak muhafaza altına alındığı bildirildi.



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