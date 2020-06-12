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Aktüel

Antalya'da 669 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:46:57 -
Antalya'da 669 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir iş yerinde 669 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kestel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

İş yerinde kaçak ve sahte olduğu tespit edilen 669 şişe içki bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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