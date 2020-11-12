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Aktüel Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:57:52 -
Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da Zeytinköy bölgesi olarak bilinen 3 mahalleye, 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahallelerinde özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 300 polis ve narkotik köpekleriyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen bazı kişilere işlem yapıldı.

Bölgedeki 124 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı da yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadığı görülen 10 kişiye de para cezası uygulandı.


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