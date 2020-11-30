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Aktüel Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu
Aktüel

Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu

Çocuğun yanındaki çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:51:16 -
Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da 13 yaşındaki çocuk binanın terasında ölü bulundu.

Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki binanın terasında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce kimliği tespit edilen Mert G'nin (13) yanında bulunan çakmak gazı tüpleri incelemeye alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölmeden önce Mert G. ile görülen iki kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.

Mert G'nin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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