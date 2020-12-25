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Aktüel Antalya'da 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Antalya'da 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:24:20 -
Antalya'da 12 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 kişinin finansal yardım, kredi çekme ve emekli etme vaadiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şikayetçilerin verdiği bilgiler ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen M.E. (39) Mahmutlar Mahallesi'ndeki adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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