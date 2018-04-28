Antalya'da 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.28 Nisan 2018 Cumartesi 18:38
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Antalya Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 2
ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR:Rıza Çalımbay
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