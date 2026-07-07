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Aktüel Antalya yolsuzluk davasında karar: Böcek baba-oğul için tutukluluk devam etti
Aktüel

Antalya yolsuzluk davasında karar: Böcek baba-oğul için tutukluluk devam etti

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Antalya yolsuzluk davasında karar: Böcek baba-oğul için tutukluluk devam etti

Antalya Büyükşehir'e yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 3'üncü duruşmasında mahkeme, Muhittin Böcek ve oğlunun tahliye talebini reddetti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 3'üncü duruşmasında kritik ara kararını açıkladı. Görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Dava kapsamı: 2'si tutuklu 41 sanık yargılanıyor

"Rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında toplam 41 sanık yargılanıyor. Bunlardan 2'si tutuklu, diğer sanıklar ise tutuksuz. Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülüyor.

Duruşmada önce tanık beyanları alındı

3'üncü duruşmada önce tanık beyanları alındı. Ardından tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı.

Böcek baba-oğuldan tahliye talebi

Mustafa Gökhan Böcek, hakkındaki iddiaların suç niteliği taşımadığını öne sürerek tahliyesini istedi. Muhittin Böcek ise cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti. Baba Böcek, sağlık gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme kararı: Tutukluluk devam, duruşma ertelendi

Sanık ve taraf beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Dava kime yönelik açıldı?
Dava, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 41 sanık hakkında açıldı.

Soru: Kimler tutuklu?
Görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklu yargılanıyor.

Soru: Son duruşmada hangi karar çıktı?
Mahkeme, her iki sanığın tahliye talebini reddetti ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Soru: Dava hangi mahkemede görülüyor?
Dava, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda görülüyor.

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