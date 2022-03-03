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Aktüel Antalya ve Muğla karayolu 3 saatte ulaşıma açıldı
Aktüel

Antalya ve Muğla karayolu 3 saatte ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışının ulaşıma kapattığı Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 00:43:00 -
Antalya ve Muğla karayolu 3 saatte ulaşıma açıldı

Denizli’de kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı. Karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizli - Antalya ve Kale ilçesi bölgesinde bulunan Denizli - Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı 20.30'da ulaşıma kapatıldı.

3 saat sonra ulaşıma açıldı

Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına kontrollü olarak izin verirken, Kale ilçesi istikametinde bulunan Muğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı. Hava durumuna göre araçların kontrollü geçişine izin verildiği belirtildi.

Karayolları ekipleri yolların açılması için ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

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