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Aktüel

Antalya Valisi: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yok"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:26:19 -
Antalya Valisi: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yok"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını hatırlattı.


Korona virüsle mücadele süresince 31 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Antalya’da bu kısıtlama geçen haftadan itibaren kaldırıldı. Bazı vatandaşların hala kısıtlama olup olmadığı konusunda çok fazla soru alan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.


Vali Karaloğlu, "Sevgili Antalyılar, Korona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat aşamasına geçtiğimiz Antalya’mızda, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak tehdit devam ediyor. Lütfen, salgın bitinceye kadar maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" ifadelerinde bulundu.

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