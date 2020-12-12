Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim
ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da cadde, meydan ve sahiller sessizliğe büründü.
Turizmin başkenti Antalya'da, şehrin en işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.
Konyaaltı ve Lara sahil bandı tenhalaştı. Kent merkezinde önlem alan polis ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.
Kısıtlamadan muaf tutulan tarım işçileri, gıda tedarik zincirinin bozulmaması amacıyla sabahın erken saatlerinde seralarına giderek çalıştı.
Muğla, Isparta ve Burdur'da da polis ve belediye ekipleri denetim, destek faaliyetleri yürüttü. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessiz kaldı.