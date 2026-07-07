Antalya merkezli 'Son Durak' operasyonu: 35 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Son Durak' adını verdiği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi yakaladı. Ekipler şüphelileri adli makamlara sevk etti; 14'ü tutuklandı.

Operasyon Antalya merkezliydi. Ekipler aynı anda Antalya ve Adana'da harekete geçti.

Projeli çalışma nasıl yürütüldü?

Asayiş ekipleri, "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçunu işleyenleri tespit etmek için projeli bir çalışma yaptı. Amaç netti: suçluları yakalamak ve fuhşa zorlanan kadınları kurtarmak.

Ekipler iki ildeki adresleri belirledi. Ardından düğmeye bastı.

Eş zamanlı baskın anı

Ekipler, tespit ettikleri adreslere aynı saatlerde girdi. İki ildeki hareketliliği tek merkezden yönetti.

Baskınlar sonucunda 35 mağdur kadın kurtuldu. Ekipler, fuhşa zorlanan kadınları koruma altına aldı.

Adreslerde ele geçirilenler

Ekipler, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el koydu.

Aramalarda ayrıca yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçti. Ekipler para destelerini kayıt altına aldı.

Adli süreç: 18 yakalama, 14 tutuklama

Ekipler, yakaladığı 18 şüpheliyi emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk etti. Adli makamlar şüphelilerden 14'ünü tutukladı.

Operasyon, "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçu kapsamında yürüdü. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması iki ilde eş zamanlı sonuç verdi.

Sık Sorulan Sorular

Operasyon nerede yapıldı? Operasyon Antalya merkezliydi; Antalya ve Adana'da eş zamanlı gerçekleşti.

Kaç kişi tutuklandı? Ekipler 18 şüpheli yakaladı, adli makamlar 14'ünü tutukladı.

Kaç kadın kurtarıldı? Fuhşa zorlanan 35 mağdur kadın kurtuldu.

Adreslerde ne ele geçirildi? Ekipler çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirdi.