Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki firari FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Antalya, İzmir, Denizli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.