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Aktüel Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu
Aktüel

Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:57:22 -
Antalya DOB'da Cumhuriyet coşkusu

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılına özel düzenlenen, "Allegra Ensemble"ın sahne aldığı konser, sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, keman sanatçıları Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyola sanatçısı Melda Sak, viyolonsel sanatçısı Arzu Sugüneş, flüt sanatçısı Müjde Akden ile Bilkent Üniversitesinden piyanist Gülriz Tunca ve Samsun Devlet Opera ve Balesi perküsyon sanatçısı Tanya Tarazan sahne aldı.

Konserde, farklı müzik türlerinden parçalar seslendirildi.



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