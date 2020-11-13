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Aktüel Antalya DOB'da "Anadolu Nefesli Beşlisi" grubu konser verecek
Aktüel

Antalya DOB'da "Anadolu Nefesli Beşlisi" grubu konser verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:28:09 -
Antalya DOB'da "Anadolu Nefesli Beşlisi" grubu konser verecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesinde (DOB), Anadolu Nefesli Beşlisi grubu "Anadolu'dan Esintiler" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, grup, 17 Kasım Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, "Anadolu’dan Esintiler" isimli projesini seslendirecek.

Konserde, Anadolu'nun zengin geleneksel müziklerinden derlenen türküleri, aşıkların deyişlerini yeni bir anlayış içinde yorumlayacak olan Anadolu Nefesli Beşlisi, konserde binlerce yıl öncesinden gelerek hala devam eden geleneksel müzik kültürünün, acılarla ve sevinçlerle harmanlanmış örneklerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konser biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de alınabilecek.


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