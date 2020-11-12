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Aktüel Antalya DOB, "Memleketim" müzikalini sahneleyecek
Aktüel

Antalya DOB, "Memleketim" müzikalini sahneleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:10:46 -
Antalya DOB, "Memleketim" müzikalini sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin beğenisini kazanan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

Müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eserin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümü Gazal Erten ve ışık tasarımını ise Mustafa Eski üstleniyor.

Soprano Semiha Derya Boran, Özsu Özgür Deveci ve Tuğba Kubilay, tenor Fatih Şanal, bariton Ümit Burak Tekinay ve Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne alacağı eser, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında tek perde olarak sahnelenecek.

"Memleketim" müzikali, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 14 Kasım saat 14.00'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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